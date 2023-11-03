Участки для промысла под Сургутом разыграют на торгах

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре объявлен конкурс на семь участков для промышленного рыболовства, расположенных на Оби. Заявки принимаются до 30 ноября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует департамент промышленности ХМАО — Югры, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, площадь участков — от 232 га до 1405 га.

Все РЛУ расположены в Сургутском районе. Предусмотрен промысел одного объекта, вылов которого квотируется, — пеляди, а также неквотируемых — налима, щуки, язя, леща, судака, карася, окуня, плотвы, ерша и ельца.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот добычи, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Стартовые цены — от 4,2 тыс. рублей до 25,5 тыс. рублей. Участки предоставляются на 15 лет. Конкурс пройдет в Ханты-Мансийске.

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