Субсидии на реализацию мяса и рыбы предлагают северянам

На Таймыре принимают заявления о получении субсидий на реализацию мяса дикого и домашнего оленя, а также рыбы. Получатели — представители общин коренных малочисленных народов и предприниматели.

Ставку субсидирования в ноябре проиндексировали, и теперь она составляет 52 рубля за килограмм (прежде — 35 рублей) реализованного мяса и рыбы. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН Красноярского края.

Предпринимателям обещают возместить затраты на приобретение техники, покупку ГСМ, транспортировку продукции, получение ветеринарных заключений, заработную плату сотрудников и другие направления.

«Учитывая повышение размера ставки субсидирования, надеюсь, что предприниматели и общины коренных народов района более активно примут участие в отборе. Напомню, что процедура получения субсидии была упрощена, исключены некоторые излишние требования к получателям, в том числе исходя из пожеланий и мнения потенциальных заявителей», — прокомментировал руководитель агентства Антон Нарчуганов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews