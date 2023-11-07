Победителям крабовых аукционов обновили правила проверки реализации инвестпроектов

Правительство выпустило новые правила для контроля выполнения приобретателями крабовых квот инвестиционных обязательств. На втором этапе программы победители торгов будут строить не только промысловые суда, но и логистические комплексы.

Правила проверки соответствия проектов и объектов инвестиций для реализации победителями крабовых аукционов обновлены постановлением правительства от 31 октября 2023 г. № 1816.

Новый документ подготовлен на смену постановлению правительства от 23 ноября 2019 г. № 1506.

Напомним, что на втором этапе крабовых аукционов к промысловым судам в качестве объектов инвестиций добавились логистические комплексы — конкретный тип обязательств зависит от приобретенного лота.

На проверку соответствия по судам уполномочен Минпромторг, исключение — контроль за наличием средств аудио- и видеофиксации на краболовах. Следить за выполнением этого требования, а также за соответствием по логистическим комплексам будет Росрыболовство.

Для проверки должны будут создаваться комиссии: в случае с флотом — Минпромторга и Росрыболовства, в случае с логистическими комплексами — Росрыболовства. Уполномоченные госорганы должны утвердить порядки работы таких комиссий.

Инвесторы должны предоставлять отчеты о ходе реализации проекта в порядке, предусмотренном в договоре, сообщает корреспондент Fishnews.

Регламентирован также порядок действий, после того как зарегистрированы имущественные права на объект инвестиций.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews