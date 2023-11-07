Продавщице в ХМАО не удалось заработать на большом осетре

В Ханты-Мансийске из незаконного оборота изъяли полутораметрового осетра. Ущерб водным биоресурсам от добычи «краснокнижной» рыбы оценивается почти в 500 тыс. рублей.

Полицейские получили информацию о том, что на продажу выставлена партия рыбной продукции, предположительно, добытой браконьерами. При проверке данные подтвердились.

В одном из продуктовых магазинов Ханты-Мансийска в морозильной камере правоохранители обнаружили полутораметрового сибирского осетра, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре. Согласно расчету представителей Росрыболовства, водным биологическим ресурсам нанесен ущерб на сумму более 481 тыс. рублей.

Установлено, что 64-летняя продавщица приобрела «краснокнижную» рыбу для перепродажи по более высокой цене.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и продажа особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). С фигурантки взяли подписку о невыезде.

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