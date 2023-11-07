В рыбном хозяйстве Венесуэлы интересуются российским образованием

Россия и Венесуэла намерены активизировать сотрудничество в области рыбного хозяйства. Среди обсуждаемых направлений — оценка запасов в водах республики и подготовка кадров.

Заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев провел видеовстречу с представителями Министерства рыбной промышленности и аквакультуры Венесуэлы. Стороны выразили заинтересованность в активизации взаимодействия на основании отраслевого межправительственного соглашения, подписанного в 2009 г.

Как отметил Андрей Яковлев, одним из приоритетных направлений может стать научно-техническое сотрудничество. Это обмен опытом и информацией о новых технологиях, а также совместное проведение тралово-акустической съемки в 200-мильной зоне Венесуэлы для оценки и прогнозирования запасов водных биоресурсов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, венесуэльская сторона выразила заинтересованность в информации о российских образовательных программах подготовки и повышения квалификации кадров для рыбохозяйственной отрасли. Кроме того, партнеры из латиноамериканской республики интересуются мерами, предпринимаемыми РФ по противодействию браконьерскому промыслу.

По итогам встречи стороны договорились подробно проработать все вопросы для дальнейшего развития сотрудничества.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews