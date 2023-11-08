Трепанговый браконьер получил условный срок

В Приморье Хасанский районный суд вынес приговор мужчине, добывавшему трепанга на особо охраняемой природной территории. Весь улов — 222 особи «морского огурца» — пограничники выпустили в море.

Гражданин совершил незаконную добычу водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 256 УК РФ), рассказали Fishnews в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. Отмечено, что фигурант с водолазным снаряжением нырял за трепангом в прорубь, но был задержан сотрудниками погрануправления.

В результате своей преступной деятельности мужчина мог причинить особо крупный ущерб ВБР — 302,8 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе.

Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, назначив наказание в два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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