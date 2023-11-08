Права на вылов волжской рыбы разыграют в Астрахани

В Астраханской области на аукцион выставлены 25 долей квот на промысел воблы, леща, сазана, сома, судака и щуки в Волге и ее водотоках. Заявки принимаются до 4 декабря.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, к продаже предлагаются три доли квот на вылов воблы, четыре доли квот леща, пять — сазана, пять — сома, три — судака, пять — щуки. Место промысла — Волга и ее водотоки в границах Астраханской области.

Стартовые цены лотов составляют от 50 рублей до 115 тыс. рублей. Торги предполагается провести 19-20 декабря в Астрахани. С победителями подпишут договоры до 31 декабря 2033 г.

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