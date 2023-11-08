За браконьеров Колымы взялись плотнее

За 10 месяцев инспекторы Охотского теруправления Росрыболовства провели более 1,4 тыс. рейдов — почти вдвое больше, чем в прошлом году. Сильно вырос и показатель выявленных нарушений — с 470 до 866.

К административной ответственности в Магаданской области привлечено 596 физических, 53 должностных и 13 юридических лиц (в 2022 г. — 297 физических, 29 должностных и 15 юридических соответственно), рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству. По его информации, нарушителям выписано административных штрафов на сумму свыше 2 млн рублей. Сумма предъявленного ущерба составила более 1,92 млн рублей, а общая сумма взысканного ущерба (с учетом прошлых лет) превысила 2,11 млн рублей.

У браконьеров изъяли 275 незаконных орудий лова и 21 водомоторное транспортное средство, 1645 кг водных биоресурсов (в прошлом году— 161 орудий добычи, 16 лодок и 736 кг улова соответственно).

Отмечено, что 64 нарушения были пресечены во время рейдов с участием внештатных инспекторов рыбоохраны. Совместно с сотрудниками полиции выявлено 36 правонарушений, из них 4 — на маршрутах транспортировки рыбы.

Активизировалась работа рыбоохраны с пограничниками и сотрудниками областной прокуратуры. В результате совместных мероприятий выявлено и пресечено 78 нарушений обязательных требований в области сохранения водных биоресурсов и среды их обитания (28 нарушений в прошлом году). К административной ответственности привлечено 13 юрлиц.

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