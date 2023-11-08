Приморье нацелилось на 100 тыс. тонн иваси

Компании Приморского края освоили почти 90 тыс. тонн сардины-иваси. Хорошая промысловая обстановка позволяет ежесуточно добывать более тысячи тонн этой рыбы.

Сейчас в экспедиции в Южно-Курильской зоне участвует 10 судов Приморья, в том числе два крупнотоннажных. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе правительства края со ссылкой на региональное агентство по рыболовству.

«По состоянию на 6 ноября приморские рыбаки выловили 88 тыс. тонн иваси, что на 38 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Плавбазы морозят сардину, изготавливают консервы прямо в море», — отметил руководитель агентства Валерий Корко.

По его словам, сейчас среднесуточный вылов иваси превышает тысячу тонн, что позволяет прогнозировать хорошие результаты экспедиции.

«Если погода позволит, в этом году возьмем не менее 100 тыс. тонн этой богатой омега-3 сардины», — добавил Валерий Корко.

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