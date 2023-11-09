Улов идет к 5 млн тонн

К 8 ноября российские компании освоили в общей сложности 4,7 млн тонн водных биоресурсов — на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Дальневосточном бассейне объем добычи увеличился на 16,8% и превысил 3,59 млн тонн.

Минтая на Дальнем Востоке поймали 1,79 млн тонн (+49,2 тыс. тонн), сельди — 302,5 тыс. тонн, камбалы — 71,7 тыс. тонн, трески — 103,1 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Объем добычи тихоокеанских лососей превысил 608,4 тыс. тонн — на 13% больше показателя за аналогичный период 2021 г.

В Северном бассейне рыбаки выловили 410,2 тыс. тонн водных биоресурсов. Освоено 235 тыс. тонн трески, 67,8 тыс. тонн пикши, 23 тыс. тонн мойвы.

В Западном бассейне объем добычи вырос на 1,9% к уровню 2022 г. и достиг 64,7 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил более 33,6 тыс. тонн, балтийской сельди добыли 21,5 тыс. тонн (+1,5 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне наловили 33,9 тыс. тонн ВБР, в том числе 8,6 тыс. тонн хамсы и 14,8 тыс. тонн шпрота.

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки взяли 70,4 тыс. тонн — на 9,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. На кильку приходится 25,6 тыс. тонн (+3,5 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил более 487,6 тыс. тонн — чуть выше уровня 2022 г.

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