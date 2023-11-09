Якутия рассчитывает на исследование рыбных ресурсов

Премьер-министр Якутии Кирилл Бычков и замруководителя Росрыболовства Михаил Иваник обсудили расширение географии зарыбления в регионе. В списке актуальных задач также ресурсные исследования.

На рабочей встрече главе правительства республики представили нового руководителя Восточно-Сибирского теруправления Росрыболовства Николая Кучерова.

Кирилл Бычков рассказал о компенсационных мероприятиях по искусственному воспроизводству рыбы в Якутии. Этим летом в реку Вилюй выпущено около 15 тыс. мальков сибирского осетра. Планируется расширение географии зарыбления, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Премьер-министр Якутии также заявил о необходимости научной оценки рыбных запасов в основных реках региона. Для этого требуется выделение дополнительных средств на экспедиционное исследование, отметил Кирилл Бычков.

Зарыблениями в Якутии занимаются Чернышевский рыбоводный завод и Якутский филиал Главрыбвода. С 2009 по 2023 гг. Чернышевский завод выпустил около 450 млн мальков сиговых.

Наибольшее рыбохозяйственное значение в Якутии имеют, в нижнем течении, реки Лена, Колыма, Индигирка, Яна, Оленек, Анабар и их крупные притоки. В бассейнах рек и озер обитает 100 видов рыб. Самым ценным считается сибирский осетр, также важное промысловое значение имеют омуль, нельма, муксун, чир, ряпушка, сиг, щука, елец, налим, карась.

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