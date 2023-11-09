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Участники экспедиции выполнили сетепостановки. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Наука держит на учете рыбные запасы Ставрополья

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО завершили осенний мониторинг на водохранилищах и озерах Ставропольского края. Результаты экспедиционных работ показали, что запасы промысловых рыб находятся в стабильном состоянии.

Последний в текущем году этап мониторинговых работ ученые выполнили на пресноводных водоемах Ставрополья. На водохранилищах Чограйское, Красное, Волчьи Ворота, Отказненское и озерах Лысый Лиман и Мокрая Буйвола специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО провели наблюдения за распределением, численностью, воспроизводством промысловых рыб и состоянием среды их обитания.

Целью осеннего мониторинга было определение биологического состояния и запасов промысловых рыб. В ходе работ собраны гидробиологические пробы — фитопланктона, зоопланктона, зообентоса. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, участники экспедиции отловили 295 экземпляров рыб, выполнили сетепостановки и заметы мальковыми орудиями лова по сетке станций. В каждом улове определялся видовой и размерно-массовый состав, пол объектов, стадия зрелости, плодовитость, видовое соотношение в процентах.

В целом мониторинг показал, что рыбные ресурсы ставропольских озер и водохранилищ, где проводились исследования, находятся в стабильном состоянии. Результаты, полученные после обработки проб, будут использованы для оценки пополнения поколений, прогноза запасов и объемов рекомендуемого вылова.

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Fishnews

  • Участники экспедиции выполнили сетепостановки. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Ученые отловили 295 экземпляров рыб. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Собирали и планктон. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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