Для оформления работы с осетровыми можно использовать «Госключ»

На портале госуслуг обновилась версия услуги по оформлению документов на импорт, экспорт, реэкспорт и интродукцию осетровых. Для подписания заявления появилась возможность применять мобильное приложение «Госключ».

Актуальная версия опции по оформлению документов для работы с осетровыми на портале «Госуслуги» расширяет диапазон типов подписей, которые могут быть использованы заявителями. У представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появилась возможность подписывать заявление с использованием мобильного приложения «Госключ».

Для задействования этого функционала юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны зарегистрировать физическое лицо-представителя в качестве сотрудника организации в личном кабинете на ЕПГУ и присоединить его к группе доступа «Уполномоченные на создание черновиков заявлений на портале», рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Также необходимо выпустить на сотрудника машиночитаемую доверенность (МЧД) с полномочиями на подачу заявлений. Для формирования доверенности нет необходимости обращаться к сторонним ресурсам, заполнение формы МЧД и ее подписание усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя доступны непосредственно на портале «Госуслуги», в разделе личного кабинета «Доверенности и доступы», подраздел «Делегирование полномочий», отметили в ведомстве.

В первом квартале 2024 г. планируется продолжать развивать функционал мобильного приложения «Госключ», в котором будет реализована возможность подписания УКЭП и УНЭП для руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей.

В дальнейшем Центр системы мониторинга рыболовства и связи рассчитывает распространить функционал подписания заявлений на ЕПГУ с помощью мобильного приложения «Госключ» на другие услуги, предоставляемые Росрыболовством.

Напомним, что Росрыболовство и ЦСМС расширяют возможности получения документов в рыбной отрасли через портал «Госуслуги».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews