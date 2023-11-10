Аналитики рассказали о высоких технологиях в АПК

Эксперты Россельхозбанка проанализировали сферы применения высокотехнологичных методик в АПК. В числе направлений с наибольшим привлечением инвестиций в этой области оказались аквакультура и рыболовство.

За последние два года количество агротехстартапов в России выросло на 30%, рассказали эксперты «АгроИнвест Клуба» Россельхозбанка.

На сегодняшний день средний уровень цифровизации предприятий АПК в стране составляет 23% и только 10% хозяйств используют технологии в своей работе на постоянной основе. Таким образом, здесь еще есть поле для развития, отметили в банке.

За 2022 г. агротехнологический сектор привлек более 30 млн долларов инвестиций. «В 2023 году инвестиции в агротех продолжили расти в поступательном, но умеренном ритме за счет разных категорий сельскохозяйственных инноваций. Большая часть из них сосредоточена в сегменте лесоводства (27%) и животноводства (24%). Чуть менее популярны технологии для выращивания и добычи водных биоресурсов (22%) и растениеводства (21%). При этом самыми популярными решениями, на базе которых в 2023 году разрабатываются сервисы для разных отраслей сельского хозяйства, стали биотехнологии, сенсоры и IoT («интернет вещей») и точное земледелие. На их долю приходится более 50% всех стартапов в АПК России», — рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхозбанка.

В банке напомнили, что в 2022 г. выступили с инициативой создания «АгроИнвест Клуба» — сообщества инвесторов, которые видят новые бизнес-возможности в агротехнологиях и готовы активно поддерживать рост самых перспективных стартапов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews