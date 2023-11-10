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В реках «Земли леопарда» закончился нерест красной рыбы. Фото пресс-службы нацпарка

На «Земле леопарда» лосось отнерестился под усиленной охраной

В границах нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае закончился нерест кеты и симы. За время специализированной охраны рек было составлено 16 административных протоколов и заведено одно уголовное дело.

Нерест красной рыбы в национальном парке проходит с конца лета до начала ноября. Чтобы предотвратить нелегальный вылов, на этот период охрана рек усиливается.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Земли леопарда», в этом году зарегистрирован лишь один инцидент, когда браконьеры успели добыть рыбу. В остальных случаях злоумышленников задержали до того, как они нанесли ущерб природным ресурсам.

«Дождей во время нереста практически не было, поэтому в реках был небольшой уровень воды. Как следствие, рыба не поднималась далеко в верховья и нерестилась более кучно, лишив браконьеров возможности рассредоточиться на больших расстояниях. Слаженные действия инспекторов в сочетании с этими факторами помогли добиться образцовых показателей», — рассказал заместитель директора нацпарка по охране территории Евгений Стома.

Для патрулирования использовали квадроциклы, машины повышенной проходимости и плавсредства. Отмечено, что система мобильных кордонов, развернутая специально для сезонной охраны нерестилищ, обеспечила постоянное присутствие инспекторов на потенциально интересных браконьерам местах.

В нацпарке обратили внимание, что браконьерство — одна из причин сокращения численности редчайшего дальневосточного леопарда. В его рацион входит и красная рыба.

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