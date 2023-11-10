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Создание нового кокуса инициировала конгрессвумен Мэри ПЕЛТОЛА от штата Аляска. Фото с личного сайта парламентария

В Конгрессе США создают группу по борьбе с российской рыбой

Конгрессвумен Мэри Пелтола от штата Аляска вместе с тремя другими законодателями США формирует Кокус по американским морепродуктам. Это объединение займется противостоянием импорту из Китая и России.

В стенах Конгресса США провозгласили создание политической группы (кокуса) для консолидации усилий сторонников протекционистской политики в области рыбы и морепродуктов. Цель этого объединения — защита внутреннего рынка страны от иностранных товаров. Было отмечено, что зарубежная продукция часто не соответствует американским стандартам качества и экологичности, также ее добыча может незаконно субсидироваться, пишет информагентство Local First Media Group.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Мэри Пелтола является первым представителем коренных народов Аляски, избранным в Конгресс США. Во время предвыборной кампании она позиционировала себя как кандидат, который будет лоббировать интересы рыболовства. Объединившись с конгрессменами Гарретом Грейвсом (Лос-Анжелес), Дереком Килмером (Вашингтон), Робом Виттманом (Виргиния), Мэри Пелтола выступила с инициативой по созданию конгрессиональной группы по американским морепродуктам.

Примечательно, что сооснователи кокуса представляют четыре основные береговые линии США. Теперь к участию в работе объединения планируют привлечь представителей из других штатов. Основной целью конгрессмены-сооснователи провозглашают создание равных условий для американских производителей рыбы и морепродуктов и рыболовных сообществ на внутреннем и внешнем рынках.

Мэри Пелтола заявила, что прямо сейчас Россия и Китай занимаются хищническим траловым промыслом, который наносит ущерб американскому рыболовству. А также рыбопереработкой, наводняющей мировой рынок экологически вредными, произведенными неэтично товарами. При этом американский рыбный промысел, по ее мнению, кормит миллионы людей в США и за рубежом питательными, экологичными и качественными продуктами. Кроме того, рыбная отрасль очень важна для продовольственной безопасности страны, подчеркнула конгрессвумен.

По информации Native News Online, создание кокуса уже поддержали многие американские организации и ассоциации, связанные с производством и переработкой рыбы и морепродуктов.

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