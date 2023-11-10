Уловы Карелии перевалили за 100 тыс. тонн

Рыбодобывающие предприятия Республики Карелия с января по октябрь выловили 103,9 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За десять месяцев в Баренцевом море и зонах иностранных государств Северо-Восточной части Атлантики рыбаки Карелии освоили 101,2 тыс. тонн. Из них 34,7 тыс. тонн составляют треска и пикша, 34,4 тыс. тонн — путассу, 14 тыс. тонн — скумбрия, 9,4 тыс. тонн — атлантическая сельдь, 4,8 тыс. тонн — мойва, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского и рыбного хозяйства. По данным ведомства, освоение квот составило 76,4%.

На внутренних водных объектах республики и Белом море предприятия освоили в совокупности 2,7 тыс. тонн водных биоресурсов.

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