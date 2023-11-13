Для выдачи промысловых разрешений через «Госуслуги» обновили форму заявки

При подаче заявления для получения разрешения на вылов через единый портал государственных услуг теперь можно выбрать свои рыболовные участки. Также предусмотрена функция возвращения заявки на доработку.

На портале госуслуг обновилась форма заявления на получение разрешений на вылов, а также на внесение в них изменений. Новый функционал предусматривает возможность получения разрешения с указанием рыболовного участка, ранее предоставленного заявителю в пользование, возврат заявления на доработку.

При указании условий добычи заявитель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) может выбрать один или несколько рыболовных участков, предоставленных ему в пользование по договору, рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Как отметили в учреждении, заполнение данных о РЛУ осуществляется с применением регулярно обновляемого справочника рыболовных участков. Эта опция упрощает заполнение и позволяет избежать ошибок и опечаток при вводе данных на экранных формах.

Информация о выбранных заявителем рыболовных участках отражается в получаемом разрешении. Таким образом, исключается необходимость предоставления дополнительных документов, подтверждающих право вылов на этом РЛУ.

Если при проверке заявления будут выявлены некорректные или неактуальные данные, оно будет возвращаться на доработку в личный кабинет портала «Госуслуги».

Подробная инструкция размещена на сайте Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

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