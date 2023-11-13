«Нацрыбресурс» возглавил Андрей Тарасенко

Новым руководителем ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», отвечающего за рыбные причалы в стране, стал Андрей Тарасенко. В его профессиональном списке — посты председателя правительства Республики Саха (Якутия), врио губернатора Приморья и управление структурами в сфере портового хозяйства.

Приказом Росрыболовства от 9 ноября 2023 г. врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» назначен Андрей Тарасенко. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

«Нацрыбресурс является подведомственным предприятием Федерального агентства по рыболовству, обеспечивающим интересы государства в проектах государственно-частного партнерства, которые реализуются в сфере рыбохозяйственного комплекса», — отметили в ведомстве.

Андрей Тарасенко родился 9 августа 1963 г. во Владивостоке. Имеет опыт руководства крупными государственными структурами, в том числе ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» (2000-2003 гг.), ФГУП «Мурманский рыбный порт» (2004-2005 гг.), ФГУП «Росморпорт» (2013-2017 гг.).

С 2017 по 2018 гг. Андрей Тарасенко был временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, а с 2018 по 2020 гг. — заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. Затем занимал пост председателя правительства Республики Саха (Якутия).

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