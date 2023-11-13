Выход на хрупкий лед привел к первым жертвам

Соблазн выйти на неокрепший лед оборачивается трагедией, отмечают в МЧС России. С начала осени на водоемах страны уже зарегистрировано почти 550 происшествий, большая часть из которых связана с нарушением правил безопасности.

«Так, в Пермском крае было три смертельных случая. В одном из них отец со взрослым сыном ушли под лед ночью, переходя водоем. На акваториях Удмуртии уже погибли два человека. В Глазовском районе республики утонул рыбак, выйдя на неокрепший лед толщиной всего 2 см», — рассказали Fishnews в пресс-службе министерства

Спасатели подчеркивают: одного человека может выдержать лед толщиной более 7 см и однородной структуры. При групповом переходе по льду безопасным считается толщина, превышающая 10 см. Помощь можно вызвать по телефонам 101 и 112.

Об этом каждый раз напоминают населению инспекторы ГИМС в рейдах. С начала года организовано порядка 79 тыс. профилактических мероприятий.

В частности, в Башкирии сотрудники МЧС России вышли на берег Павловского водохранилища. Инспекторы проверили маломерные суда на наличие спасательных жилетов, документов, провели беседы и вручили памятки.

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