Два участка на Печоре хотят задействовать для промысла

В Республике Коми на конкурс выставили два участка для промышленного рыболовства на реке Печора. Заявки можно подать до 21 декабря — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, оба рыболовных участка находятся в Усть-Цилемском муниципальном районе.

Площади РЛУ составляют 149 и 710 га, начальные цены — 479 рублей и 2283 рубля соответственно. Акватории предоставляются на 20 лет.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот добычи, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

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