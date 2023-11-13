Судака Псковской области выставили на торги

На аукционе предполагается продать 8 долей квот вылова судака для промышленного рыболовства в малых водоемах Псковской области. Заявки можно подавать до 4 декабря.

Согласно аукционной документации, торги проводит Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Разыгрываются доли квот судака от 0,2 до 6%, стартовые цены — от 700 рублей до 22 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 20 декабря в Санкт-Петербурге. С победителями заключат договоры на срок до конца 2033 г.

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