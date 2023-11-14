Промышленную кооперацию в ЕАЭС поддержат субсидией

В Евразийском экономическом союзе готовится к запуску механизм финансового содействия развитию промышленной кооперации. Совет ЕЭК одобрил положение об отборе проектов, претендующих на субсидии.

Тексты решения Совета Евразийской экономической комиссии и положения об отборе опубликованы на правовом портале ЕАЭС. Положение разработано в соответствии с поручениями глав государств и правительств стран Союза и является основополагающим документом нового механизма, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

В частности, предполагается субсидирование части процентной ставки по кредиту — в размере ключевой ставки национальной валюты, в которой финансируется проект.

Согласно положению, максимальный размер субсидии по одному проекту в год не превышает эквивалента 350 млн российских рублей. Реализация проекта не должна идти дольше пяти лет.

Подать заявку на получение субсидии можно будет для проектов, которые соответствуют критериям по доле поставок, с участниками как минимум из трех стран ЕАЭС. Предусмотрено, что заявка подается коммерческими банками или институтами развития государств-членов в Евразийскую экономическую комиссию. Список банков, которые станут участниками механизма, комиссия планирует утвердить до конца года.

Программу поддержки кооперационных проектов собираются запустить в следующем году. В бюджете Союза на это предусмотрено около 1,8 млрд российских рублей.

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