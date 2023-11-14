Рыбоводы Хакасии смогут поторговаться за участки

В Республике Хакасия на аукцион выставили 10 рыбоводных участков— на озерах, водохранилищах и реке. Заявки можно подавать до 14 декабря.

Торги организует Енисейское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, семь участков предназначаются для пастбищного рыбоводства, три — для индустриального.

Площади РВУ составляют от 1,25 до 117 га, стартовые цены — от 400 рублей до 93,6 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 26 декабря в Абакане. Озеро Белё (самый маленький и «дешевый» участок) предоставляется в пользование на 10 лет, остальные РВУ — на 25 лет.

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