Экономике ДФО собираются помочь через программу по электроэнергетике

Владимир Путин поручил правительству разработать специальную программу развития электроэнергетики на территории Дальневосточного федерального округа на период до 2050 г.

Поручение по подготовке программы развития электроэнергетического сектора в ДФО дано по итогам Восточного экономического форума. На пленарной сессии ВЭФ президент отметил, что к разработке такого документа необходимо привлечь бизнес.

Программа должна быть нацелена на развитие экономического потенциала дальневосточных регионов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на текст поручений.

Для создания энергетической инфраструктуры поручено предусмотреть использование механизма проектного финансирования.

Первый доклад по реализации поручения ожидается до 1 июля 2024 г. Далее — один раз в год.

Среди исполнителей поручения — СО ЕЭС, РусГидро, Росатом, РСПП, ВЭБ.РФ.

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