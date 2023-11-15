Что повезут без пошлин: Минэк предложил первые поправки в постановление правительства

Минэкономразвития представило проект поправок в постановление о применении гибких вывозных пошлин, привязанных к валютному курсу. Из-под особого регулирования предлагается исключить товары таможенной стоимостью до 200 евро.

Министерство экономического развития предложило первые поправки в постановление правительства РФ ‎от 21 сентября 2023 г. № 1538. Напомним, что этот документ ввел на целый ряд товаров экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара к рублю. В числе такой продукции оказались рыба и морепродукты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минэк предложил не применять гибкие вывозные пошлин к помещаемым под процедуру экспорта товарам, общая таможенная стоимость которых не превышает суммы, эквивалентной 200 евро. Речь идет о товарах, которые вывозятся от одного отправителя в адрес одного получателя по одному транспортному (перевозочному) документу. Для расчета, согласно проекту, должен использоваться курс валют, действующий на день регистрации таможней декларации на товары.

В пояснительной записке отмечено, что установление беспошлинного лимита в 200 евро позволит сохранить курс на поддержку несырьевого экспорта.

«Товары стоимостью до 200 евро чаще всего экспортируют предприятия малого и среднего бизнеса, это коммерческие грузы небольшой стоимости, запасные части, образцы (как для представления дальнейших продаж, так и для сертификации российской продукции за рубежом), рекламные материалы, товары, реализуемые в рамках электронной торговли, документы и корреспонденция и другие товары», — говорится в обоснованиях изменений.

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