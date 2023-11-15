Дело об «осетровой» банде расследуют в Приволжье

В Волгоградской области 15 местных жителей подозреваются в нелегальном обороте продукции из осетровых. Ущерб от противоправной деятельности оценивают примерно в 650 тыс. рублей.

Фигурантам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, злоумышленники незаконно добывали «краснокнижные» биоресурсы для дальнейшей реализации. Как рассказали Fishnews в пресс-службе областного следственного управления СК РФ, 2 октября один из подозреваемых пытался продать в Волгограде местному жителю черную икру и осетрину за 189 тыс. рублей.

При обысках у фигурантов изъяли 40 банок икры белуги и осетра, около 500 кг рыбы осетровых видов, браконьерские орудия лова, а также моторные лодки. Четырех подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.

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