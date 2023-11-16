Иваси метит в рекорды

Дальневосточные рыбаки планомерно увеличивают вылов сардины-иваси. По данным Росрыболовства, к середине ноября объемы добычи превысили 428 тыс. тонн и темпы промысла только нарастают.

Вылов сардины-иваси в Дальневосточном бассейне к 15 ноября составил более 428 тыс. тонн — на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нынешней осенью в связи с активным промыслом планка рекомендованного вылова этой рыбы в Южно-Курильской зоне была поднята сразу на 400 тыс. тонн — до 884 тыс. тонн.

Промысловая обстановка на другом объекте пелагической путины — скумбрии — остается крайне слабой, суммарный вылов подрос до 9 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По информации Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, на промысле сардины задействовано 27 средне- и крупнотоннажных судов. Лов осуществляется пелагическими тралами и кошельковыми неводами в основном в акватории Южно-Курильской зоны. Уловы иваси остаются высокими, максимальный суточный вылов у отдельных судов превышает 700 тонн, средний вылов на судо-сутки — 274 тонны.

В Росрыболовстве уточнили, что продукция из сардины-иваси, которая производится как в море на плавбазах, так и на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях, преимущественно поступает на внутренний рынок.

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