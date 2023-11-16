Глава КФХ и его компаньон пойдут под суд за покупку и хранение сомнительной рыбы

В Ямало-Ненецком автономном округе правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства и его партнера. Мужчины обвиняются в приобретении и хранении с целью сбыта рыбной продукции без маркировки.

По данным следствия, в городе Лабытнанги в 2022 г. глава КФХ и его компаньон, действуя по предварительному сговору, приобрели для дальнейшей продажи не менее 40 тонн немаркированной рыбы. Общая стоимость продукции — 20 млн рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО.

При этом, отметили в ведомстве, обвиняемые знали, что рыба не соответствует требованиям российского законодательства. Продукцию мужчины поместили на склад.

Уголовное дело в отношении компаньонов возбуждено по пунктам «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

«В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — отметили в пресс-службе.

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