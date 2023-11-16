Евросоюз и его соседи решили усилить контроль за рыболовством в Средиземном и Черном морях

ЕС и соседние страны договорились усилить стандартизацию в области контроля и управления рыболовством в Средиземном и Черном морях. Это должно помочь в борьбе с браконьерством, считают в Еврокомиссии.

Такое решение было принято на 46-м ежегодном заседании Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (GFCM) в Сплите (Хорватия). Достигнутая договоренность названа ключевым шагом для того, чтобы участники промысла следовали единым стандартам, основанным на принципах Общей политики в области рыболовства Евросоюза.

GFCM единогласно приняла 34 общие меры. Как заявили в пресс-службе Еврокомиссии, ЕС поддержит их реализацию ежегодным грантом в размере 8 млн евро.

Предполагается, что новые правила обеспечат прослеживаемость рыболовства и улучшат устойчивость отрасли, а это поможет в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. Например, планируется ввести новые схемы документирования уловов красного коралла в Средиземном море и камбалы в Черном море.

Особое место в принятых мерах занимает вопрос декарбонизации рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews. GFCM станет первой региональной организацией по управлению рыболовством, которая создаст постоянную рабочую группу и утвердит дорожную карту по этому направлению.

Комиссия также одобрила новый многолетний план управления для рыбы махи-махи (Coryphaena hippurus) в Средиземном море и усилила существующие меры в рамках многолетнего плана по европейскому угрю. Кроме того, GFCM приняла стратегию по защите уязвимых видов и запустила Обсерваторию по изучению видов-вселенцев. Также решено исследовать возможность потенциального расширения запрета на донное траление на глубинах до 800 м.

Комиссия решила усилить зону ограниченного рыболовства в Лионском заливе, а Евросоюз, Марокко и Алжир согласились создать такую зону в районе банки Каблие.

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