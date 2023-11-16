Рыбоводам предлагают участки на озерах Алтая

В Республике Алтай на аукцион выставили три озерных участка для пастбищной аквакультуры. Заявки можно подавать в электронном и бумажном форматах до 12 декабря.

Организатором торгов выступает Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, два рыбоводных участка площадью 4 га и 5 га расположены в Усть-Канском районе. Их стартовые цены составляют 3,2 тыс. и 4 тыс. рублей соответственно.

Третий РВУ находится в Улаганском районе. Размер этого участка — 33,5 га, а начальная стоимость — 26,8 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 20 декабря в Новосибирске. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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