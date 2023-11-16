Донских рыбопромышленников приглашают за поддержкой
Минсельхозпрод Ростовской области объявил об отборе претендентов на получение субсидий для развития рыбного хозяйства. Заявки принимаются до 25 ноября.
Получателями господдержки могут стать организации и индивидуальные предприниматели, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на объявление министерства. Субсидии будут направлены на возмещение части затрат на приобретение техники, спецавтотранспорта, оборудования, устройств, приборов и комплектующих к ним, используемых в аквакультуре и/или переработке водных биоресурсов.
В числе требований к участникам отбора — размер среднемесячной заработной платы: не ниже 1,7 МРОТ для юрлиц и не ниже 1,4 МРОТ для индивидуальных предпринимателей.
Порядок предоставления субсидий регламентирован постановлением правительства Ростовской области — от 11 мая 2021 г. № 370.
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