В Приморье упразднят агентство по рыболовству

Агентство по рыболовству в Приморском крае решено ликвидировать. Функции ведомства передаются министерству, ответственному и за другие направления природоресурсного блока.

Правительство Приморского края после переформирования постановило упразднить региональное агентство по рыболовству. Его функции решено передать краевому министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, постановление в этой части вступает в силу с 1 января 2024 г.

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