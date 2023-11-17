Рыбаки удерживают прибавку по вылову

К 16 ноября российские пользователи освоили почти 4,8 млн тонн водных биоресурсов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Дальневосточном бассейне объем добычи превысил 3,6 млн тонн, увеличившись на 16,3% к уровню прошлого года. Минтая наловили почти 1,8 млн тонн (+41,9 тыс. тонн к результату на 16 ноября 2022 г.), сельди — 312,2 тыс. тонн, камбалы — 72,2 тыс. тонн, трески — 104,3 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Тихоокеанских лососей поймали свыше 608,6 тыс. тонн. Это на 13% больше, чем на отчетную дату 2021 г.

В Северном бассейне рыбаки выловили 417,6 тыс. тонн, в том числе 238,8 тыс. тонн трески, 69 тыс. тонн пикши, 23 тыс. тонн мойвы.

В Западном бассейне объем добычи вырос на 1,5% к уровню 2022 г. и достиг 65,5 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил более 33,9 тыс. тонн, балтийской сельди — 22 тыс. тонн (+1,7 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне освоили 34,1 тыс. тонн ВБР, в том числе 8,7 тыс. тонн хамсы и 14,8 тыс. тонн шпрота.

В Волжско-Каспийском бассейне предприятия добыли 71,3 тыс. тонн — на 8,2% больше показателя за отчетный период прошлого года. Уловы кильки составили 26 тыс. тонн (+2,6 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский промысловый флот освоил в общей сложности почти 500 тыс. тонн — чуть выше уровня 2022 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews