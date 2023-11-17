Аквафермерам Прикамья рассказали о грантах и субсидиях

В Пермском крае для развития аквакультуры и увеличения производства товарной рыбы предприятиям предлагают различные виды финансовой помощи.

Работа по развитию аграрного бизнеса в Прикамье реализуется в том числе через субсидии и гранты в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», рассказали Fishnews в пресс-службе краевого министерства агропромышленного комплекса.

Предприниматели, занимающиеся производством товарной рыбы, могут претендовать на получение грантов на конкурсной основе. Например, для крестьянско-фермерских хозяйств предусмотрен грант для развития семейных рыбоводных ферм. Максимальная сумма поддержки — 15 млн рублей, при этом не менее 40% затрат, указанных в плане расходов, должно быть оплачено за счет собственных средств получателя.

Также гранты предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы. Максимальный размер — 30 млн рублей.

Для новичков предусмотрен третий вид грантов — «Агростартап». На конкурс могут заявиться КФХ и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году. Претендовать на грант может даже не предприниматель, а просто гражданин РФ. После победы нужно будет в течение 30 дней зарегистрироваться как юридическое лицо.

Кроме того, аквафермерам Прикамья готовы компенсировать часть затрат на производство рыбы. По словам регионального министра АПК Павла Носкова, эта мера поддержки реализуется с начала 2023 г. за счет краевых бюджетных средств. Воспользоваться субсидией могут сельскохозяйственные товаропроизводители (исключения — граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы). Основные условия для получения помощи - наличие участка для аквакультуры и реализация товарной рыбы собственного производства с оформлением электронных ветеринарно-сопроводительных документов.

Также рыбоводам могут возместить часть затрат при покупке сельхозтехники в лизинг, но не более 30% от общей стоимости по договору.

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