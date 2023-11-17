В правила выдачи разрешений на вылов подготовили поправки

В правила оформления разрешений на вылов предложен ряд изменений — такой проект постановления разработал Минсельхоз. В частности, планируется закрепить оформление судна в соответствии с процедурой выпуска для внутреннего потребления.

Проект изменений постановления правительства об оформлении промысловых разрешений опубликован на портале regulation.gov.ru. Напомним, что для получения разрешений на вылов в исключительной экономзоне и на континентальном шельфе РФ для судов, построенных или приобретенных за границей после 1 января 1995 г., можно получить только при условии прохождения таможенного декларирования.

Теперь в правилах предлагается уточнить, что речь идет о таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления, сообщает корреспондент Fishnews. Нынешние формулировки документа позволяют получать разрешения на суда, сохраняющие статус иностранного товара, несмотря на их таможенное декларирование, говорится в сопроводительных материалах к проекту постановления. Такая ситуация, по мнению разработчиков поправок, «не способствует созданию равных конкурентных условий между лицами, осуществляющими рыболовство».

Также предложено уточнить, что речь может идти о декларировании по процедуре свободной таможенной зоны «в отношении указанного суда, при условии его регистрации в одном из реестров судов Российской Федерации в морском порту Калининград не позднее 1 января 2023 г.».

Кроме того, предусматривается возможность предоставления сведения о соответствии требованиям МКУБ не только о собственнике судна, но и о судовладельце.

В случае принятия постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

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