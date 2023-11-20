Поставлять уловы в Китай смогут еще три экспортера
Главное таможенное управление КНР расширило список российских предприятий/судов, одобренных для поставок в Китай охлажденной и мороженой продукции водного промысла. В перечень добавили три объекта.
Сейчас в список предприятий и судов РФ, имеющих право вывоза рыбопродукции в Китай, включено 894 объекта, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
Отмечено, что новые организации зарегистрировали через китайскую информационную систему CIFER.
Ведомство намерено продолжить работу по расширению перечня российских компаний, имеющих право экспорта в КНР.
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