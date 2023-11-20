Ветеранам труда на Чукотке компенсируют расходы на покупку рыболовных путевок

Пенсионеры — ветераны труда в Чукотском автономном округе смогут получить компенсацию расходов на приобретение разовой лицензии на вылов водных биоресурсов. Предполагается, что воспользоваться мерой поддержки смогут около тысячи жителей региона.

Возможность компенсировать средства на покупку разовой лицензии для любительской рыбалки появится у ветеранов труда ЧАО с 2024 г. Воспользоваться возмещением смогут ветераны труда, являющиеся пенсионерами, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства округа.

Мера поддержки введена по обращению жителей, отметил губернатор Владислав Кузнецов.

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