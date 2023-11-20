Заповедным зонам для рыбы обновили регламент

Правительство утвердило новые правила для образования рыбохозяйственных заповедных зон и изменения их границ. С инициативой по созданию РХЗЗ могут выступать как органы власти, так и отдельные организации и предприятия.

С 1 сентября 2024 г. вступят в силу новые правила создания рыбохозяйственных заповедных зон (РХЗЗ), утвержденные постановлением правительства от 16 ноября 2023 г. № 1928. Формирование заповедных зон, в пределах которых ограничена хозяйственная деятельность, призвано способствовать сохранению рыбных запасов, включая их воспроизводство, а также создавать условия для развития аквакультуры и рыболовства.

В правилах прописано максимальное расстояние, на которое распространяется заповедный режим: не более 5 км от границ водного объекта, а если на этой территории нет горных и лесных массивов, то не более 3 км.

Как сообщает корреспондент Fishnews, принимать решение о создании или ликвидации РХЗЗ, а также об изменении их границ по-прежнему будет Минсельхоз на основании биологических обоснований. Подготовка таких обоснований возложена на подведомственные Росрыболовству научные организации.

В числе причин для создания РХЗЗ — наличие негативных факторов, влияющих на состояние водных биоресурсов, присутствие в водоеме ценных и особо ценных видов, сокращение площади нерестилищ, снижение эффективности естественного воспроизводства. Для подготовки обоснования необходимо, чтобы водный объект соответствовал как минимум двум из этих условий.

Согласно правилам, с инициативой о создании РХЗЗ может выступить как Росрыболовство, так и органы власти на местах, а также юрлица или индивидуальные предприниматели — в заявительном порядке.

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