Уловы в реках и озерах приблизились к 80 тыс. тонн

По данным Росрыболовства, объемы добычи водных биоресурсов во внутренних водоемах страны за три квартала текущего года вплотную приблизились к 80 тыс. тонн. Почти 44% уловов обеспечили регионы Западной Сибири.

Вылов водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и других внутренних водоемах страны за январь-сентябрь составил 79 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В отличие от уловов океанического промысла пресноводная рыба поступает преимущественно на внутренний рынок страны.

Наибольшие уловы демонстрируют предприятия Западно-Сибирского бассейна, на счету которых 34,4 тыс. тонн рыбы. На втором месте Волжско-Каспийский бассейн, где объемы добычи опережают показатели аналогичного периода прошлого года на 16% и составляют 20,4 тыс. тонн.

На Дальнем Востоке во внутренних водоемах рыбаки выловили 6,4 тыс. тонн водных биоресурсов, в Западном бассейне — 5,4 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — 5,2 тыс. тонн, в Северном бассейне — 2,6 тыс. тоннв Восточно-Сибирском — 2,2 тыс. тонн и в Байкальском — 2,2 тыс. тонн.

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