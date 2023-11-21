Просроченного леща развернули на границе

В Саратовской области на российско-казахстанском участке границы пресекли попытку ввоза партии леща с истекшим сроком годности. Груз общим весом около 5 тонн было решено вернуть по месту отправления.

Нарушение выявил на автомобильном пункте пропуска «Озинки» инспектор Россельхознадзора во взаимодействии с погрануправлением и сотрудниками мобильной службы Саратовской таможни. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства, леща везли из Республики Казахстан на территорию Краснодарского края.

В Россельхознадзоре напомнили, что пищевая продукция с истекшим сроком годности является потенциально опасной. Ее выпуск в оборот запрещен нормами ветеринарного законодательства, в частности, требованиями техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016).

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