На Оке планируют создать заказник для защиты стерляжьего нерестилища

Правительство Нижегородской области опубликовало проект постановления о создании регионального заказника «Павловский» на реке Ока вблизи города Горбатов. Назначение этой ООПТ — охрана нерестилища стерляди.

Документ размещен на портале регионального правительства для оценки регулирующего воздействия, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно пояснительной записке, заказник предполагается создать на участке Оки на 82-85 км судового хода вблизи города Горбатов.

Проект положения о заказнике готовился на основе результатов научных изысканий, проведенных в 2022 и 2023 гг. филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Установлено, что видовой состав водных биоресурсов здесь представлен 17 видами. По численности доминируют стерлядь и лещ, значительную долю составляет густера. Значимо также количество белоглазки, чехони и плотвы.

Отмечено, что предложенный режим охраны препятствует хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на ООПТ. Согласно проекту, заказник будет включать особо защищенный участок с запретом на промышленное, любительское и спортивное рыболовство, а также использование моторных плавсредств.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews