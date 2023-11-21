Пограничники Сахалина накрыли трепанговый цех

В Корсаковском районе Сахалинской области погрануправление пресекло противоправную деятельность группы лиц. Отмечено, что задержанные скупали незаконно добытый трепанг, перерабатывали и фасовали его для перевозки и дальнейшего сбыта.

Этим занимались четверо иностранных граждан, которых взяли с поличным, сообщили Fishnews в пресс-службе пограничного управления. Документов, подтверждающих легальность уловов, представлено не было

На месте задержания обнаружено и изъято более 16,4 тыс. экземпляров сушеного трепанга и имущество для его переработки. Предварительно рассчитанный ущерб составил почти 11,2 млн рублей.

Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение.

По информации пограничников, в действиях иностранных граждан, а также устанавливаемых лиц, усматриваются признаки составов преступлений по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», части 4 статьи 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в особо крупном размере»), а также статьи 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».



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