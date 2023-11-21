Озера для добычи артемии и мотыля предлагают в Крыму

В Республике Крым объявлен конкурс на два озерных участка для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 19 декабря — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки расположены на озере Чайка (площадью 39 га) в Красноперекопском районе и озере Соленом (154 га) в Сакском районе. Стартовые цены лотов — 125 и 493 рубля соответственно.

На этих РЛУ возможен промысел артемии, в том числе на стадии цист, и хирономиды (мотыля). Акватории предоставляются на 15 лет.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот добычи, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Подвести итоги конкурса планируется 30 января в Симферополе.

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