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Российская добыча сардины-иваси превысила 450 тыс. тонн

Вылов иваси остается на подъеме

Российская добыча сардины-иваси превысила 450 тыс. тонн. Отраслевая наука отмечает высокие уловы и рекордные показатели суточного вылова у отдельных судов.

Всего на промысле сардины-иваси и скумбрии работают 29 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, оснащенных пелагическими

тралами и кошельковыми неводами. Однако в среднем ежесуточно на лову в

минувшую неделю работало 16 судов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сводку Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По данным ученых, промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны в Южно-Курильском проливе и южнее острова Шикотан на перепаде температур поверхности океана 10-13°С.

Отмечено, что уловы сардины высокие, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал рекордных 940 тонн, средний вылов на судо-сутки составил 241 тонну, вылов за неделю — 26 300 тонн.

А вот уловы скумбрии очень низкие, значительно уступают показателям 2021-2022 гг. Некоторые суда добывали до 16 тонн за сутки и в среднем 2,2 тонны на судо-сутки лова, за неделю освоено 193 тонны.

Нарастающий вылов сардины на 19 ноября составил 454 625 тонн, скумбрии —10 276 тонн.

В открытых водах на участках с центральными координатами 43°50’с.ш., 156°20’в.д. и 43°30’с.ш., 161°00’в.д. сардину, скумбрию и сайру облавливает иностранный флот общим количеством 100-150 единиц. Это преимущественно суда под флагами Тайваня и КНР.

По имеющейся информации, на начало ноября вылов сайры зарубежным флотом составил 100 060 тонн, что превышает прошлогодний уровень (92 210 тонн).

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