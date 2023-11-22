В Евросоюзе собираются устанавливать квоты на два-три года

Министры стран ЕС, отвечающие за рыболовство, обсудили квоты в Атлантике и Северном море, а также в Средиземном и Черном морях. В этот раз лимиты предполагается установить не только на 2024 г., но и на 2025-2026 гг.

Обсуждались квоты как по промысловым объектам, управляемым непосредственно Евросоюзом, так и по осваиваемым совместно со странами, не входящими в объединение, а также облавливаемым по правилам региональных рыбохозяйственных организаций, сообщает Fishnews со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Ожидается, что политическое решение по квотам будет принято на встрече в декабре. Впервые в отношении девяти видов Еврокомиссия предлагает установить промысловые лимиты сразу на два или три года в рамках так называемого многолетнего общего допустимого улова вместо того, чтобы переутверждать их каждый год. Этот план разработан на основе рекомендаций Международного совета по исследованию моря (ICES, ИКЕС).

Кроме того, на встрече обсудили необходимость обеспечения равных условий ведения промысла с флотами третьих стран. А также достижения удовлетворительных результатов на консультациях ЕС с Великобританией и Норвегией.

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