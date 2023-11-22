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Работа спасателей на зимнем промысле. Фото предоставлено Дальневосточным ЭО АСР

Спасатели напомнили рыбакам о подготовке судов к зиме

Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ обратил внимание судовладельцев на необходимость обеспечить безопасность работы флота на промысле в осенне-зимний период.

ЭО АСР напоминает, что нужно проверить суда на готовность к работе в осенне-зимний период согласно разработанной компанией системе управления безопасностью (СУБ): корпус, люковые закрытия, водонепроницаемые двери, горловины, иллюминаторы, световые люки, клинкетные двери, приводы их открытия и закрытия, главные двигатели и все вспомогательные механизмы, трубопроводы и системы, мерительные трубы.

Особое внимание при этом следует обращать на исправность балластной, осушительной и пожарной систем, гребные винты и рулевое устройство, средства связи, их соответствие глобальной морской системе связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания, сроки выверки навигационных и электрорадионавигационных приборов, якорное устройство.

Кроме того, необходимо проверить: комплектность и исправность аварийно-спасательного снабжения и инструмента по борьбе с обледенением, подготовленность экипажей к борьбе за живучесть и борьбе с обледенением судов, рассказали Fishnews в пресс-службе спасательного отряда.

По результатам проверки судов компаниям нужно издать приказы с перечнем флота, допущенного к плаванию и ведению промысла в осенне-зимний период. Копии этих приказов со списками судов следует направить в Дальневосточный ЭО АСР.

Также необходимо обеспечить прибытие в порт судов, не допущенных к плаванию в осенне-зимний период навигации — независимо от тоннажа и сроков действия судовых документов.

Перед выходом судов в рейс и при нахождении в рейсе надо провести инструктажи капитанов судов по режиму плавания и по обеспечению безопасного плавания судна. Капитанам — обеспечить подготовку и отработку навыков по борьбе за живучесть.

Рыбакам следует принимать все возможные меры по оказанию помощи судам в аварийных случаях. Обеспечивать постоянный контроль за дислокацией и действиями своего флота на промысле и переходах.

Невыход судна на связь в установленные сроки нужно рассматривать как чрезвычайный случай и принимать самые срочные меры по организации поиска такого флота всеми имеющимися средствами, подчеркнули спасатели.

Кроме того, необходимо не допускать снижения запасов топлива (бункера) до аварийных запасов и постоянно контролировать его качество; производить расчет остойчивости судна с учетом обледенения; обеспечить наличие на судне долгосрочного прогноза погоды по маршруту следования.

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