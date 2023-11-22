Нелегальный груз мойвы перехватили на Брянщине

В Брянской области таможенники и пограничники задержали машину с 1,2 тонны мороженой мойвы без документов. Установлено, что страной происхождения товара является Исландия.

«41 коробка с мойвой перевозилась в грузовом отсеке УАЗ с нарушением санитарных норм и температурного режима, что могло повлиять на безопасность и качество продукции. Водителем автомобиля оказался индивидуальный предприниматель из города Злынка, который сообщил, что купил рыбу с рук в соседнем городе», — рассказали Fishnews в пресс-службе Центрального таможенного управления.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.21 КоАП РФ — по факту пользования товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС и в отношении которых не уплачены таможенные пошлины, налоги или не соблюдены запреты и ограничения. Предпринимателю грозит штраф в размере до двукратной стоимости продукции.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews