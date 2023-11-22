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Результаты наблюдений показали, что корабельная краска может быть более опасной для морской экологии, чем пластик. Фото пресс-службы ВНИРО

Корабельная краска может угрожать морской экологии

В ноябре завершилась экспедиция в Карском море, во время которой ученые исследовали антропогенные загрязнения Арктики. Специалисты не выявили аномального количества пластика в воде, однако обеспокоились наличием в ней корабельной краски.

В экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» приняли участие сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии совместно с коллегами из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Исследования проводились в рамках программы совместных научных исследований Федерального агентства по рыболовству и Российской академии наук.

Собранные материалы позволили актуализировать данные о распределении микропластика, синтетических волокон и других антропогенных загрязнителей на различных участках морей Арктики, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Эксперты отмечают, что загрязнение частицами пластика встречается повсеместно, в том числе в Арктическом регионе. Широко обсуждается вопрос о путях поступления пластика в арктический бассейн, направлениях дрейфа и зонах накопления плавающего пластикового мусора и микропластика.

Как рассказал участник экспедиции кандидат географических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела пресноводных рыб ВНИРО Андрей Педченко, во время рейса специалисты взяли пробы микропластика при помощи тралений нейстонной сетью. Эти образцы помогут оценить количество микропластика и характер его распределения в поверхностных водах в период формирования льда в Карском море.

Андрей Педченко добавил, что ученые также взяли пробы в границах распределения вод речного стока, в Обской губе, на устьевых участках заливов восточного побережья архипелага Новая Земля, на галсе от северной части острова этого архипелага до ледовой кромки на 81°15’ с.ш. через желоб Святой Анны. Кроме того, были впервые проведены наблюдения вдоль кромки молодого льда в восточной части Карского моря в период интенсивного ледообразования.

В результате октябрьских наблюдений специалисты не выявили локализаций и аномальных концентраций микропластика в границах обследованной акватории. В пробах, как и в предыдущие годы, доминировал планктон. Также были отмечены синтетические волокна и частицы краски, количество которых на отдельных станциях многократно превышало количество частиц пластика.

«…результат позволяет предположить, что корабельная краска является более существенным компонентом загрязнения арктических морей, особенно если учесть, что при окрашивании подводных частей судов используется краска, препятствующая биологическому обрастанию и содержащая токсичные кадмий, свинец и цинк», — обратил внимание начальник экспедиции академик Михаил Флинт.

Специалисты ВНИРО считают, что это может стать новой темой научных исследований.

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Fishnews

  • Результаты наблюдений показали, что корабельная краска может быть более опасной для морской экологии, чем пластик. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Пробы отбирались при помощи траления. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Рейс прошел на НИС «Академик Мстислав Келдыш». Фото пресс-службы ВНИРО
  • В экспедиции участвовали специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии совместно с коллегами из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Фото пресс-службы ВНИРО
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