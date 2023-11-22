Карельским аквафермерам помогут застраховать рыбные «урожаи»

Минсельхоз Республики Карелия объявил об отборе документов для предоставления субсидии на сельскохозяйственное страхование в товарном рыбоводстве.

Отбор проводится среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Претенденты должны состоять на учете в налоговых органах на территории Карелии, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Отбор проводится на основании постановления регионального правительства (от 15 июля 2021 г. № 290) и приказа министерства сельского и рыбного хозяйства республики (от 21 ноября 2023 г. № 371).

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